Feuerwehr-Einsatz auf Karls Erdbeerhof in Elstal: Zehn Verletzte

Elstal - Auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof in Elstal bei Wustermark (Landkreis Havelland) ist am Dienstagvormittag ein Brand ausgebrochen.

Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr sprach von einem großen Einsatz. © Julian Stähle

Nach Angaben der Feuerwehr sind zehn Menschen verletzt worden. Demnach erlitten neun Menschen eine Rauchgasvergiftung, ein Feuerwehrmann hatte schwere Kreislaufprobleme.

Die Tiere des Parks blieben unverletzt. Sie konnten aus einem brennenden Stall gerettet werden. Ein Sprecher der Feuerwehr schätzte den Sachschaden auf eine "sechsstellige Summe".

Das Feuer war nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache am Dienstagvormittag in einer Werkstatt ausgebrochen. Neben der Werkstatt gerieten ein Stall, eine Rutsche und ein Verkaufsstand in Brand.

Nach Angaben der Feuerwehr stand eine Fläche von rund 400 Quadratmetern in Flammen. Die Brandschneise sei etwa 10 Meter breit und 40 Meter lang gewesen.

Die Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit rund 100 Kräften im Einsatz. Sie verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude und löschten den Brand. Die Verletzten wurden in Krankenhäusern versorgt.