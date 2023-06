28.06.2023 17:12 Fürs perfekte Foto: 37-Jähriger versenkt Pick-up in See

In Brandenburg hat ein betrunkener Autofahrer seinen Wagen am Mittwoch in einem See nahe Neu Zauche versenkt - für das perfekte Fotomotiv.

Von Thorsten Meiritz

Neu Zauche (Dahme-Spreewald) - Dumm gelaufen: In Brandenburg hat ein betrunkener Autofahrer seinen Wagen in einem See nahe Neu Zauche versenkt - für das perfekte Fotomotiv. Um den Nissan wieder aus dem See freizubekommen, musste die Feuerwehr anrücken. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa Das gab der 37-Jährige zumindest als Erklärung gegenüber der Polizei an, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Zu diesem Zweck fuhr der Mann nämlich mit seinem Nissan ein Stück in den Briesener See hinein, wo sich der Pick-Up jedoch festfuhr. Das Ende vom Lied: Um den Wagen wieder freizubekommen, musste die Feuerwehr anrücken und schließlich sogar noch ein Traktor zum Einsatz gebracht werden. Brandenburg Metalldieb verletzt sich schwer bei Gasexplosion und bringt Gebäude zum Einsturz Die alarmierten Polizisten stellten bei dem verhinderten Fotografen obendrein Alkoholgeruch fest und führten eine Atemkontrolle durch. Das Messgerät zeigte nach Polizeiangaben einen "Wert im Bereich einer Verkehrsstraftat" an, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Letztendlich führte das vermeintlich perfekte Foto zum Verlust des Führerscheins.

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa