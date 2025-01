"Heil Tesla"-Projektion mit Elon Musk geht viral: Alles nur Fake?

Grünheide - Auf der Fassade der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin ist am gestrigen Mittwochabend eine Projektion von Elon Musk (53) mit einem möglichen Hitlergruß aufgetaucht. Das zeigt jedenfalls ein viral gegangenes Foto. Alles nur Fake?

Dieses Foto von Elon Musk (53) auf der Tesla-Fassade in Grünheide bei Berlin wurde auf Instagram veröffentlicht und ging viral. © Screenshot/Instagram/ledbydonkeys

Auf Instagram veröffentlichten die Aktivisten "Led by Donkeys" und "Political Beauty" das Bild, auf dem der Tesla-Chef Elon Musk seine rechte Hand vor sich in die Höhe streckt.

Darüber ist vor der Leuchtreklame "Tesla" das Wort "Heil" hinzugefügt worden.

Einem Bericht des "Tagesspiegels" nach handelt es sich bei der Projektion allem Anschein nach um eine Fotomontage. Vor Ort hätten weder der Werkschutz der Fabrik noch die Polizei etwas an der Fassade der Halle ausmachen können.

Die Abbildung des Tech-Milliardärs stammt von seinem Auftritt am vergangenen Montag, als Musk vor den Anhängern des neuen US-Präsidenten Donald Trump (78) in der Capitol One Arena in Washington gesprochen hatte.