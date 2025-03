Kristian (16) kam nicht in der Schule an: Wo ist der Teenager?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach dem vermissten 16-Jährigen aus Königs Wusterhausen in Brandenburg. © Polizeidirektion Süd (Bildmontage)

Wie die Beamten mitteilten, hat der Teenager am Donnerstagmorgen seine Wohnung in Königs Wusterhausen verlassen, um mit dem Fahrrad zur Schule in Niederlehme zu fahren.

Normalerweise fährt der 16-Jährige zum Bahnhof Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) und von dort weiter mit dem Zug.

Doch Kristian kam nicht in der Schule an und ist seitdem verschwunden.

Da alle bisherigen Suchmaßnahmen ohne Erfolg verliefen, fragt die Polizei die Öffentlichkeit: