Mann bricht zusammen: Passanten und Polizisten werden zu Lebensrettern

Eine Streife ist zufällig am Ort des Geschehens vorbeigefahren und hat helfend eingegriffen. (Symbolfoto) © Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Passantin bemerkte, dass ein Mann am Montagabend gegen 17.35 Uhr an einer Fußgängerampel in der Charlottenstraße zusammenbrach, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Bei dem Sturz zog er sich demnach eine Kopfverletzung zu. Eine vorbeifahrende Streife der Potsdamer Bereitschaftspolizei wurde auf die Situation aufmerksam und hielt an.

Mit Verbandsmaterial versorgten sie die Kopfwunde des bewusstlosen älteren Herren und alarmierten den Rettungsdienst. Währenddessen stießen eine Polizistin außer Dienst und ihr Ehemann, beide ausgebildete Sanitäter, die ebenfalls zufällig vorbeifuhren, zu den Ersthelfern.

Gerade noch rechtzeitig, denn kurz darauf versagte der Kreislauf des Seniors, sodass eine sofortige Wiederbelebung eingeleitet werden musste.