26.07.2023 17:31 Mitten bei der Fahrt: Sattelschlepper fängt Feuer auf A12 und fackelt ab

Nahe der Autobahn 12 ist in der Nacht zu Mittwoch in der Nähe von Jacobsdorf ein Sattelschlepper komplett an der Landstraße ausgebrannt.

Von Thorsten Meiritz

Jacobsdorf (Oder-Spree) - Spektakuläre Bilder aus Brandenburg: In der Nacht zu Mittwoch ist Nahe der Autobahn 12 ein Sattelschlepper komplett ausgebrannt. Feuerwehrleute versuchen, den brennenden Laster zu löschen. © BLP / Sappeck Der 32-jährige Fahrer war auf der A12 in Richtung Polen unterwegs, als er gegen 3.30 Uhr bemerkte, dass sein Laster plötzlich Feuer fing, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Geistesgegenwärtig verließ er die Autobahn an der Abfahrt Müllrose und stellte seinen Brummi an der Landstraße 37 ab. Hier versuchte der Lkw-Fahrer vergeblich, die Flammen zu löschen. Als schließlich die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, brannten Zugmaschine und Anhänger bereits lichterloh. Brandenburg Passat-Fahrer kracht in Trafohäuschen, wird eingeklemmt und schwer verletzt Der Sattelzug brannte letztendlich komplett aus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 200.000 Euro. Der Sattelzug ist komplett ausgebrannt. © BLP / Sappeck Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: BLP / Sappeck (Bildmontage)