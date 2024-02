Nach Bauernprotesten: Woidke berät mit Landwirten über Entlastungen

Ministerpräsident Dietmar Woidke (62, SPD) will am Montag versuchen, Kompromisse mit den aufgebrachten Brandenburger Bauern zu erarbeiten. © Soeren Stache/dpa

Es soll unter anderem um einen Bürokratieabbau gehen. Zudem wurde bereits vor rund vier Wochen vereinbart, dass die vielen landwirtschaftlichen Betriebe in Brandenburg mit schlechten Böden länger als bisher vorgesehen eine Ausgleichszulage bekommen.

Am Montag wollen Bauern erneut protestieren. Am Grenzübergang zu Polen in Frankfurt/Oder ist ab dem Morgen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Bereits am Freitag hatten Traktoren und andere Fahrzeuge in Küstrin-Kietz einen Grenzübergang blockiert.

Seit Wochen protestieren Landwirte in Deutschland gegen ein Auslaufen der Steuererstattungen für Agrardiesel. Auch in Polen gibt es Aktionen, die sich vor allem gegen die vom Zoll befreiten Importe von Getreide und anderen Agrarprodukten aus der Ukraine richten.

Nach den Beratungen in der Staatskanzlei in Potsdam will Woidke, gegen 15 Uhr, zu den Ergebnissen Stellung nehmen.