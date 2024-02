Nach Rechten-Treffen in Potsdam: Villa-Besitzer soll aus CDU fliegen!

Potsdam - Es ist die schärfste Sanktion gegen Parteimitglieder: ein Ausschlussverfahren. Nach dem Rechten-Treffen in einer Villa in Potsdam scheut die CDU davor nicht zurück - sollte der Besitzer der Immobilie bis Montag nicht freiwillig austreten.

Ein Blick auf ein Gästehaus in Potsdam, in dem AfD-Politiker nach einem Bericht von Correctiv im November an einem Treffen teilgenommen haben sollen. © Jens Kalaene/dpa

Der Kreisverband der Partei will ein Parteiausschluss-Verfahren anstoßen, wie er am Freitag ankündigte.

Der Inhaber des Gästehauses am Lehnitzsee, Wilhelm Wilderink (53), in dem das Treffen stattfand, ist Mitglied im Potsdamer CDU-Kreisvorstand.

Der Vorstand dringt nun auf seinen Parteiaustritt. Wilderink selbst äußerte sich auf Nachfrage bislang nicht zu der angedrohten Sanktion.

Zunächst soll ihm bis kommenden Montag die Möglichkeit gegeben werden, freiwillig aus der CDU auszutreten. Bislang liege keine Austrittserklärung von ihm vor, hieß es am Freitag von der CDU.

Der Kreisvorsitzende der CDU Potsdam, Steeven Breetz (47), sagte am Donnerstagabend in der RBB-Sendung "Brandenburg aktuell", Wilderink habe zunächst erklärt, er sei bei dem umstrittenen Treffen nicht dabei gewesen.

Später habe er aber eine Teilnahme eingeräumt - "in welchem Umfang auch immer". Mit einer Teilnahme an dem Treffen radikaler Rechter sieht die CDU ihre Grundsätze verletzt. "Wir wollen klar zeigen, dass wir das so nicht mittragen", sagte Breetz.