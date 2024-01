Correctiv im Berliner Ensemble: Neue Enthüllungen zu rechtem Geheimtreffen

Berlin - Die investigative Recherche von Correctiv über ein rechtes Geheimtreffen in Potsdam sorgte zuletzt bundesweit für Aufsehen. Im Berliner Ensemble wurden die Ergebnisse nun als szenische Lesung präsentiert - und weitere Details enthüllt. TAG24 war dabei.

Dazu wurden mit versteckter Kamera gedrehte Fotos und Videoschnipsel gezeigt. Neben den bereits in der vergangenen Woche publik gemachten Informationen wurden auf der Bühne auch neue Details enthüllt.

Auf der Bühne des Berliner Ensembles war eine weiß-gedeckte Tafel zu sehen, in verteilten Rollen lasen die Schauspieler Andreas Beck, Constanze Becker, Max Gindorff, Oliver Kraushaar, Veit Schubert und Laura Talenti formell gekleidet aus den Ergebnissen der Correctiv-Recherche.

"Was wir Ihnen heute erzählen, ist wahr", erklärten die Schauspieler zu Beginn. Manches sei jedoch insofern "fiktionalisiert", als dass nicht der exakte Wortlaut wiedergegeben werde, sondern nur der Sinn des Gesagten.

Es ging um Schwerwiegendes: Unter dem verharmlosenden Begriff der "Remigration" berieten AfD-Chargen, Neonazi-Schläger, rechte Influencer und schwerreiche Unternehmer am 25. November in einem Landhotel nahe Potsdam über einen "Masterplan" zur massenhaften Deportation von Menschen mit Migrationsgeschichte.

Bis auf den letzten Platz war das Berliner Traditionshaus am gestrigen Mittwoch gefüllt.

Das Berliner Ensemble wurde von Bertolt Brecht (1898-1956) gegründet. © Jens Kalaene/dpa

So soll Mario Müller (35) - mehrfach vorbestrafter Neonazi und Mitarbeiter beim AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt (32) - in seinem Potsdamer Vortrag über eine Aufhebung von Exekutive und Judikative fantasiert haben.

Das Ziel: die Bekämpfung von Linken im Allgemeinen und der Antifa im Besonderen.

Als Bundestagsabgeordneter habe er Zugang zu besonderen Informationen, so Müller laut Recherche. Das Mitglied der identitären Bewegung soll auch ein Beispiel genannt haben: So habe er einen ehemaligen Berliner Autonomen ausfindig machen können, der inzwischen in einem polnischen Kindergarten arbeite.

Nach einem Besuch von "erlebnisorientierten Fußball-Kreisen" habe der Mann einen Nervenzusammenbruch erlitten - und schließlich als Kronzeuge im Prozess gegen Lina E. ausgesagt.

Konzipiert als Lehrstück im Sinne des Epischen Theaters von Berliner-Ensemble-Gründer Bertolt Brecht (1898-1956) sollte die Aufführung Gesagtes nicht einfach wiederholen, sondern zugleich kritisch einordnen und hinterfragen. So wurden die Schauspieler in der szenischen Lesung stets als Bühnenfigur gekennzeichnet - das schaffte Distanz und eröffnete einen Raum zu Nach- und Weiterdenken.

Auch den einen oder anderen Seitenhieb gegen die rechten Protagonisten gab es: Die Teilnehmer des sogenannten "Düsseldorfer Forums" wurden als Running Gag immer wieder als "Faschos" bezeichnet - nur um die Beleidigung im gleichen Atemzug wieder zu kassieren und in "Patrioten" umzuwandeln.

Die Aufführung bewegte sich deshalb permanent auf dem Spannungsfeld zwischen journalistischer Sorgfaltspflicht und Kunstfreiheit.