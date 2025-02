Tragödie in 142 Metern Höhe! Arbeiter tot an Windkraftanlage geborgen

Spremberg - Ein 40-Jähriger hat Arbeiten an einer Windkraftanlage im brandenburgischen Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) durchgeführt und das Bewusstsein verloren! Laut Polizei ist der Mann noch auf der Anlage verstorben.

Tragischer Vorfall an einem Gittermast in Spremberg, im Süden Brandenburgs. © xcitepress

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Süd in Cottbus gegenüber TAG24 bekannt gab, wurden Behörden am gestrigen Donnerstagabend gegen 19 Uhr zu einem Gittermast am Schleifer Weg (Windpark Spremberg) gerufen.

Kollegen eines Arbeiters meldeten einen Notfall während Arbeiten an der Elektronik der Gondel - in 142 Metern Höhe. Trotz Versuchen der Reanimation konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Höhenretter der Feuerwehr begannen mit der Bergung des Arbeiters.

Der Verstorbene hatte laut Behörden zuletzt seinen Wohnsitz in Bayern und Rheinland-Pfalz gehabt.