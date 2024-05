Quad-Fahrer verunglückt auf Motocross-Strecke und stirbt

Lübben (Spreewald) - Am Samstagabend ist es auf einer Motocross-Strecke in Lübben zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen.

Der 74-Jährige ist mit seinem Quad an einem Hügel der Strecke gestürzt. (Symbolfoto) © Jeremias Gonzalez/AP/dpa

Wie die Polizei Brandenburg am Montag mitteilte, konnte ein alarmierter Notarzt nur noch den Tod eines 74-jährigen Quad-Fahrers feststellen.

Demnach wurde die Behörde um kurz nach 21 Uhr von dem Unfall auf der Strecke nahe der Treppendorfer Dorfstraße informiert.

Warum der Mann mit seinem Quad so schwer an einem Hügel gestürzt war, ist noch nicht abschließend geklärt. Kriminaltechniker haben Spuren am Ort des Geschehens gesichert.

Zeugenaussagen deuten jedoch darauf hin, dass der Verunglückte im Vorfeld ein gesundheitliches Problem gehabt haben könnte.