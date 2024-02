11.02.2024 12:30 VW landet mit Dach voraus in Graben, dann strömt Wasser in den Innenraum

Am Samstagabend ist ein VW in Brandenburg von der Landstraße L191 abgekommen und in einem mit Wasser gefüllten Straßengraben gelandet.

Von Thorsten Meiritz

Hohenbruch (Oberhavel) - Spektakulärer Crash: Am Samstagabend ist ein VW in Brandenburg von der L191 abgekommen und in einem mit Wasser gefüllten Straßengraben gelandet. Der VW liegt auf dem Dach in einem Wassergraben an der L191. © Julian Stähle Das Problem dabei war, dass sich der gemietete T-Roc bei dem Unfall in Kremmen überschlug und mit dem Dach in dem Graben zum Liegen kam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die drei jungen Insassen konnten sich jedoch rechtzeitig befreien, bevor der Fahrgastraum komplett mit Wasser gefüllt war. Anschließend wählten sie selbst den Notruf. Das Trio wurde bei dem Crash leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Brandenburg Stadt Potsdam leitet Einreiseverbot gegen Martin Sellner ein Ersten Ermittlungen zufolge soll der 18 Jahre alte Fahrer gegen 21.15 Uhr zu schnell in eine Kurve im Ortsteil Hohenbruch gefahren und dadurch von der Straße abgekommen sein. Alkohol oder Drogen seien nicht im Spiel gewesen. Allerdings wurde bei der Unfallaufnahme bekannt, dass der junge Mann keinen gültigen Führerschein vorweisen konnte. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf etwa 30.000 Euro ein. Die Feuerwehr musste das Wrack aus dem Wassergraben bergen. Die Feuerwehr musste das Wrack mithilfe von Seilwinden aus dem Graben ziehen. © Julian Stähle Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 18-Jährigen aufgenommen.

Titelfoto: Julian Stähle