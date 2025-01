Woidke wünscht sich diese Konstellation für Deutschlands neue Regierung

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (63, SPD) plädiert für eine Große Koalition. © Monika Skolimowska/dpa

"Eine Große Koalition war mein Wunschbündnis schon nach der letzten Bundestagswahl", sagte Woidke dem Tagesspiegel und den Potsdamer Neuesten Nachrichten. Damals habe er dies nicht öffentlich gesagt.

"Ich halte es in den heutigen Zeiten, noch mit einem Krieg in Europa und schwierigen Entscheidungen, die auch getroffen werden müssen, für keine schlechte Konstellation", sagte der SPD-Politiker weiter. Auch in den 16 Jahren unter Kanzlerin Angela Merkel (70, CDU) sei vieles richtig gemacht worden.

Deutschland habe es geschafft, ein Hort der Stabilität in Europa zu sein, als andere Länder längst in Schwierigkeiten gewesen seien.

"Ich kann einer Großen Koalition also Positives abgewinnen, natürlich auch und gerade jetzt unter Führung der SPD", so Woidke, der im Dezember erneut zum Ministerpräsidenten gewählt wurde.