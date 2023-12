Hochwasser bei Bremen: Hunderte Menschen können nicht in ihre Wohnungen

Bremen - Hunderte Menschen können in der Nähe von Bremen wegen des Hochwassers weiterhin nicht in ihre Häuser.

Wohnhäuser stehen in einem überfluteten Ortsbereich an der Wörpe. Die Lage bleibt angespannt. © Focke Strangmann/dpa

Die Evakuierungen in der Gemeinde Lilienthal (Landkreis Osterholz) dauerten an, sagte eine Gemeindesprecherin am Samstag.

Rund 500 Menschen seien in den betroffenen Gebieten gemeldet. Wann sie zurück in ihre Häuser könnten, sei noch nicht absehbar. Die Pegelstände hätten sich in der Nacht kaum verändert. Die Lage bleibe angespannt, sagte die Sprecherin. Die Bewohner dürfen bereits seit mehreren Tagen nicht in ihre Häuser.

Neben dem Evakuierungsbereich sind mehrere Straßen weiterhin ohne Strom. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten als Vorsichtsmaßnahme einen dreilagigen Schutzwall aus Sandsäcken in zwei Straßen errichtet.



An einigen Brücken wurden weitere Pegelmesspunkte eingerichtet, die regelmäßig bemessen werden, um die Entwicklung des Wasserstandes der Wörpe genauer zu überblicken, wie es in einer Mitteilung hieß. Im Laufe des Freitags seien marginale Pegelunterschiede festgestellt worden.

Die Leitstelle ging in der Nacht zum Samstag davon aus, dass die Lage noch einige Tage angespannt bleibt. Wegen des Hochwassers dürfen an Silvester keine Raketen und Böller in Lilienthal abgeschossen werden.