War das Schneechaos schuld? Düsseldorfer Werkstatt stürzt teilweise ein

Die Feuerwehr Düsseldorf ist gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk (THW) vor Ort, um das Gebäude abzustützen. © Patrick Schüller

Wie die Feuerwehr Düsseldorf mitteilt, meldeten mehrere Anrufer am Mittwoch um 15.37 Uhr lose Fassadenteile an dem Werkstattgebäude in Unterbach. Daraufhin entsandte die Leitstelle Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse.



Schnell erkannte die Feuerwehr den Ernst der Lage: Eine Innenwand war umgestürzt, eine rund zehn Meter lange Außenwand instabil.

Daraufhin forderte der Einsatzleiter weitere Feuerwehrleute sowie das Bauamt und einen Baufachberater zur Unterstützung an. Zudem wurde der Bereich rund um das einsturzgefährdete Gebäude weiträumig abgesperrt.

Nachdem die Einsatzkräfte die Werkstatt durchsucht hatten, war klar: Hier hielt sich glücklicherweise niemand mehr auf, sodass es auch keine Verletzten gab.