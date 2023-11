Dichter Schneefall und glatte Straßen im Erzgebirge, Autos bleiben stecken

Winteridyll auf dem Fichtelberg. © Bernd März

Bereits vor vier Wochen gab es den ersten Schnee auf dem Fichtelberg im Erzgebirge. Doch wer jetzt noch mit Sommerreifen unterwegs ist, sollte an diesem Wochenende vor allem den höchsten Berg Sachsens meiden.

Am Samstag schneite es im Erzgebirge bis auf 700 Meter. Laut Deutschem Wetterdienst bleibt es am Sonntag überwiegend trocken - teilweise mit Sonnenschein. In der Nacht zum Montag und am Vormittag kann es nochmal zu Schneefällen kommen, bevor es wieder wärmer wird. Dann steigt auch die Schneefallgrenze wieder über 1000 Meter.

Bis zum Nachmittag seien zwischen drei und fünf Zentimeter Neuschnee zu erwarten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. Wegen der noch warmen Böden werde die weiße Pracht allerdings nicht lange liegenbleiben, sondern wieder wegschmelzen.

Helgert Kutsch aus Berlin freute sich über das Winteridyll auf dem Fichtelberg: "Ein richtiges Geburtstagsgeschenk für mich."