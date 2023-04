Dieser Sachse war einst bei der Kripo, nun ist er Deutschlands oberster Alpaka-Züchter

Oberwiesenthal - Zu DDR-Zeiten war Fritz-Jürgen Hieke (71) bei der Kriminalpolizei, musste Spuren an Tatorten sichern - ein Job, der an die Nieren geht. Heute löst der Oberwiesenthaler eher flauschige Felle, besser gesagt nur die Vliese, und zwar vom Rücken seiner rund 80 Alpakas.

Den Schritt hin zur Alpakazucht haben Romy Schmidt (58) und Fritz-Jürgen Hieke (71) nie bereut. © Uwe Meinhold

Hieke und seine Partnerin züchten die drolligen Tiere schon seit Jahren selbst. Außerdem ist er auch Präsident des "Alpaka Zucht Verbands Deutschland", vertritt damit etwa 550 Gleichgesinnte. Nicht eine Minute, beteuert der witzige Kumpeltyp, habe er seinen Jobwechsel je bereut.



Eher aus Mangel an Alternativen war Hieke in den späten Siebzigern in den Polizei-Job geschlittert. "Nach der Armeezeit merkte ich, dass es im Erzgebirge nicht viel zu verdienen gab", erinnert Fritz-Jürgen Hieke sich. Ausnahme: die Polizei.

Der sportliche Bursche absolvierte eine Ausbildung zum Kriminaltechniker in Aschersleben, bekam danach Arbeit im Annaberger Revier. "Wir ermittelten bei Diebstählen, mussten aber auch zu Morden raus", denkt Hieke mit leichtem Schaudern zurück.

Kindstötungen und Suizide in der Vorweihnachtszeit sind ihm bis heute ungut im Gedächtnis geblieben. Ihm setzte das zu. Ein paar Jahre vor der Wende legte er fest: Das ist nicht mein Ding. Und er ging!

Die nächsten Jahre waren nicht leicht, verschiedene Jobs wechselten sich ab, eine schwere Krankheit kam auch noch dazu. Erst 2004 nahm das Schicksal eine Wende - und die hatte natürlich mit einem Alpaka zu tun.