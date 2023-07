E-Bike-Dieb flüchtet nach Tschechien: Polizei stoppt ihn kurz nach der Grenze

"Ein Anwohner hatte dies beobachtet und konnte den Täter beschreiben", so ein Polizeisprecher. Daraufhin konnten die Beamten den E-Bike-Dieb schnell ausfindig machen - sie verfolgten ihn über die Grenze. Knapp dahinter, in der Ortschaft Brandau, konnten sie den 25-Jährigen aufhalten.

Zunächst wurde die Polizei gegen 17.35 Uhr in die Blumenauer Straße in Olbernhau gerufen. Dort hatte der 25-Jährige ein E-Bike im Wert von 1400 Euro gestohlen und dafür sein altes Fahrrad vor Ort zurückgelassen.

Die Polizei stoppte im Erzgebirge einen Motorrad-Fahrer (40), der ohne Führerschein unterwegs war. (Symbolbild) © 123RF/fotohenk

Am Dienstagmittag kam es zu einem weiteren Polizeieinsatz an der deutsch-tschechischen Grenze. Ein Motorrad-Fahrer (40) flüchtete gegen 13 Uhr vor einer Polizeikontrolle an der Grenze in Marienberg-Reitzenhain. Er bretterte über die B174 in Richtung Marienberg, die Polizei hinterher!

Wenig später konnten die Beamten den 40-Jährigen in Wolkenstein stellen." Wie sich bei der Kontrolle des Bikers herausstellte, war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Fahrt endete somit vor Ort und gegen den Deutschen wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt", so ein Polizeisprecher.

Noch verrückter war eine Polizeikontrolle an der Grenze in Reitzenhain am vergangenen Wochenende: Ein Schleuser fuhr mit einem Transporter über die Grenze nach Deutschland. Auf der Ladefläche des Fahrzeugs waren 22 Migranten eingepfercht.

Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, sprang er aus dem fahrenden Transporter. Das Fahrzeug krachte in einen Straßengraben, einige Migranten verletzten sich dabei.