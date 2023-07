Irre! Schleuser springt aus fahrendem Transporter: Mehrere Migranten im Krankenhaus

Im Erzgebirge sprang ein Migranten-Schleuser aus einem fahrenden Transporter, um der Polizei zu entkommen. Mehrere Migranten wurden verletzt.

Von Fabian Windrich

Marienberg - Irre Szenen an der deutsch-tschechischen Grenze am Sonntagmorgen: Ein Schleuser entzog sich einer Polizeikontrolle, sprang dafür aus einem fahrenden Transporter und überließ 22 Migranten ihrem Schicksal. Das Fahrzeug krachte in einen Straßengraben - einige Migranten, darunter auch Kleinkinder, verletzten sich und mussten ins Krankenhaus.

In diesem Transporter hockten 22 Migranten, die nach Deutschland einreisen wollten. Ihr Schleuser sprang bei einer Polizeikontrolle aus dem Fahrzeug, das anschließend im Straßengraben landete. © Bundespolizei Chemnitz Das Ganze spielte sich gegen 6 Uhr an der Grenze in Reitzenhain im Erzgebirge ab. Die Bundespolizei wollte einen ungarischen Kleintransporter, der gerade nach Deutschland rollte, kontrollieren. Doch der Fahrer fuhr an den Beamten vorbei, hatte vor, zu flüchten. Als sich die Polizei ihm in den Weg stellte, sprang der Mann aus dem Transporter und flüchtete in einen Wald. Das Fahrzeug fuhr daraufhin unkontrolliert weiter und landete in einem Straßengraben. "Da die Beamten Personen auf der Ladefläche vermuteten, zögerten sie keinen Moment und begaben sich unmittelbar zu dem Fahrzeug", so ein Sprecher der Bundespolizei. Erzgebirge Heftiger Unfall im Erzgebirge: Skoda überschlägt sich, Bundesstraße gesperrt Und tatsächlich: Auf der Ladefläche befanden sich insgesamt 22 Personen, darunter auch zwei Kleinkinder. "Dabei handelt es sich um 21 syrische und eine türkische Staatsangehörige, im Alter zwischen zwei und 43 Jahren", erklärt die Bundespolizei.

Migranten-Schleuser laut Polizei über alle Berge: "Fahndung verlief negativ"