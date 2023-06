Erzgebirge: Alpakas bekommen ihre Sommerfrisur

Oberwiesenthal - Rund 80 Tiere leben bei Romy Schmidt und Fritz-Jürgen Hieke (71). Pünktlich zum Sommerbeginn am 1. Juni haben die Züchter angefangen, ihre Tiere zu scheren. Die Traumweide, die am Fichtelberg im Erzgebirge liegt, zählt mit zu den größten Alpakazüchtern in Deutschland.