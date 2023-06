Erzgebirge: Hochwasserschäden am Schwarzwasser kommen weg

Schwarzenberg - Die Landestalsperrenverwaltung beseitigt ab der kommenden Wochen Hochwasserschäden in Schwarzenberg ( Erzgebirgskreis ). Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres dauern.

"Zur Verbesserung der Morphologie und damit zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie werden strukturverbessernde Elemente, wie Störsteingruppen, strömungslenkende Wurzelstubben und Fischunterstände am Böschungsfuß und im Sohlbereich eingebaut", so der Sprecher.

An der linken Gewässerseite, auf Höhe der Wohnbebauung Bahnhofstraße (unterhalb der Kaufland-Brücke) soll die Böschung abschnittsweise mit einem begrünten Steinsatz gesichert werden.

Trotz der Arbeiten wird der jetzige Baumbestand am Ufer erhalten bleiben. Es sind zudem noch Anpflanzungen von gewässertypischen Sträuchern und Bäumen geplant.

Die Bauarbeiten starten am 19. Juni und sollen bis Ende November abgeschlossen sein. In der Zeit kann es zu geringfügigen Verkehrseinschränkungen kommen. Die Kosten liegen bei rund 350.000 Euro.

Seit dem Hochwasser 2002 wurden bereits mehrere Projekte zum Hochwasserschutz in Schwarzenberg umgesetzt. Aktuell läuft noch der Bau einer Hochwasserschutzwand in der Nähe des Gewerbegebiets "Am Wasserwerk". Die Maßnahme soll Ende August beendet sein.