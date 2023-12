Sturm "Zoltan" sorgt für Schneechaos auf Sachsens Straßen

Der Schnee sorgt auf vielen Straßen für Stau. © André März

Das Sturmtief "Zoltan", das am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag über Sachsen hinweggezogen ist, hat auf seiner Rückseite deutlich kältere Luft und nach Regen am Morgen auch Schnee mitgebracht. Das sorgt aktuell für glatte Straße im Freistaat. Insgesamt kamen allein im Erzgebirge um die zehn Zentimeter Neuschnee runter.

Auf der B180 in Stollberg (Erzgebirgskreis) ging deshalb zeitweise gar nichts mehr. Unzählige Lkw blieben an einer Steigung liegen. Es gab Stau und sogar der Winterdienst sowie Rettungsfahrzeuge hatten Mühe dort durchzukommen. Einige Lasterfahrer zogen sogar die Schneeketten auf den Zugmaschinen auf.

Auch auf der B174 im Marienberger Ortsteil Reitzenhain sorgt der Schnee für Chaos. In Richtung Grenzübergang ist ebenfalls ein Fahrzeug liegengeblieben.

Auf zahlreichen Straßen kam es auch zu Schneeverwehungen, wie auf der B101 bei Scheibenberg.