Umgestürzte Bäume und Schneesturm: "Zoltan" wütet über Sachsen

Erzgebirge/Vogtland - Sturmtief Zoltan hat am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag in der Region gewütet. Im Erzgebirge stürzte beispielsweise ein Baum auf ein Haus.

In Niederwürschnitz stürzte ein Baum auf ein Haus und beschädigte das Dach. © André März

Das Unglück passierte in Niederwürschnitz. Der Sturm entwurzelte einen Baum, der auf ein Einfamilienhaus fiel. Dadurch wurde das Dach beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an, um den Baum zu beseitigen.

Wegen umgestürzter Bäume musste am Abend in Ehrenfriedersdorf die Straße Am Sauberg voll gesperrt werden. Es bestand die Gefahr, dass weitere Bäume umstürzen könnten.

Überhaupt mussten die Freiwilligen Feuerwehren in der ganzen Region zahlreiche Bäume von Straßen entfernen, weil sie die Fahrbahnen blockierten. Am Morgen ist laut Polizei noch die Kreisstraße K7859 im Vogtland zwischen Geilsdorf und dem Abzweig nach Pirk in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Auch auf der B101/B174 an der Heinzebank kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei mitteilt, sei die Ampel wegen des starken Windes verdreht und dadurch nur schlecht zu erkennen.