Feuer am Silvesterabend im Erzgebirge: Brand in Industriebrache

Die Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Brand in einer Industriebrache in Thermalbad Wiesenbad ausrücken.

Von Claudia Ziems

Thermalbad Wiesenbad - Feuerwehreinsatz am Sonntagabend im Erzgebirge! In einer Industriebrache in Wiesa war am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. © Ronny Küttner Die Einsatzkräfte mussten zu einer Industriebrache in Wiesa ausrücken. Dort war es aus noch unklarer Ursache zu einem Feuer gekommen. Auch eine Drehleiter war im Einsatz. Die Wasserversorgung musste über eine längere Wegstrecke hergestellt werden. Etwa 70 Kameraden der Wehren Neundorf, Wiesa, Wiesenbad, Schönfeld und Buchholz waren vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: Ronny Küttner