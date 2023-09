03.09.2023 12:50 1.420 Mehrere Polizeieinsätze beim Tag der Sachsen, Zufahrtsstraße am Abend gesperrt

Großer Erfolg in Aue: Nach einem regnerischen Start in den Tag der Sachsen strömten am Samstag zahlreiche Besucher ins Erzgebirge.

Von Sarah Müller

Aue-Bad Schlema - Am gestrigen Samstag waren nach Angaben der Veranstalter bis zu 65.000 Menschen auf den Tag der Sachsen in Aue (Erzgebirge) geströmt. Dabei war natürlich auch die Polizei durchgehend im Einsatz. Auf dem Anton-Günter-Platz wurde am Samstag ein Mann schwer verletzt. © Kristin Schmidt Gegen 20 Uhr kam es am Anton-Günter-Platz zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Dabei hat ein 16-jähriger Syrer eine 15-jährige Libanesin erst gestreichelt und anschließend beleidigt. Gegen den 16-Jährigen wurden dementsprechende Ermittlungen aufgenommen. Etwa zweieinhalb Stunden später kam es auf der Tanzfläche vor dem Show-Truck erneut zu einem Streit. In diesem Fall stritt sich eine 19-Jährige mit zwei weiteren Frauen. Dabei mischte sich auch ein Mann ein, der die 19-Jährige in den Schwitzkasten genommen hatte, damit eine der anderen Frauen sie schlagen konnte. Die junge Frau wurde dadurch leicht verletzt. Doch damit noch nicht genug. Ein 21-jähriger Bekannter der Geschädigten betrat kurz darauf ebenfalls die Tanzfläche, wo er offenbar von den drei Personen zusammengeschlagen und schwer verletzt wurde. Er musste anschließend von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden. Erzgebirge "Tag der Sachsen": Fällt das Volksfest 2024 ins Wasser? Im Zuge der Fahndung konnte ein 28-jähriger Deutscher als Tatverdächtiger festgestellt werden. Zu dem Geschehen sucht die Polizei nun noch weitere Zeugen, die Angaben zum Tatablauf und den Beteiligten machen können. Hinweise nimmt die Sachsenwache unter der Rufnummer 03771 122-312 oder das Polizeirevier Aue unter 03771 12-0 entgegen. 20-Jähriger leistet gegenüber Polizei Widerstand Bis zu 65.000 Menschen waren am Samstag beim Tag der Sachsen in Aue unterwegs. © Kristin Schmidt Gegen 2 Uhr in der Nacht zeigte ein 19-Jähriger vor Polizeibeamten den Hitlergruß. Ein 23-Jähriger soll ihn laut Aussagen dazu angestiftet haben. Gegen beide Männer wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Etwa zeitgleich kam es am "Historischen Heerlager" in der Lessingstraße zu einer Körperverletzung. Ein 20-Jähriger soll dort einen 62-Jährigen und eine weitere Person geschlagen haben. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, ist nicht bekannt. Der Täter leistete außerdem gegenüber den Polizisten Widerstand, wodurch ein 28-jähriger Beamter leicht verletzt wurde, er war dennoch weiterhin dienstfähig. Der 20-Jährige wurde für einige Stunden in Gewahrsam genommen. Gegen den deutschen Mann wurden Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung erstattet.

Erzgebirge Stadt überfüllt: Zufahrtsstraßen zum "Tag der Sachsen" dicht Gegen 10 Uhr am heutigen Vormittag wurden am Zelt der Partei "Bündnis 90/Die Grünen" im Demokratieviertel mehrere Brandstellen festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Rund 21.000 Besucher sangen am Samstagabend das Steigerlied am Altmarkt. © Kristin Schmidt Zahlreiche Besucher beim Festumzug erwartet Besuchern wird empfohlen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. © Kristin Schmidt Am Samstag lag die Besucherzahl beim Tag der Sachsen bei etwa 65.000. Am Abend sangen rund 21.000 Menschen gemeinsam das Steigerlied - die heimliche Hymne des Erzgebirges. Trotz des starken Besucherandrangs konnte der Verkehrsfluss in und um Aue weitestgehend aufrechterhalten werden. Nur die Schneeberger Straße musste für den Fahrverkehr (außer des Shuttleverkehrs) aufgrund des hohen Besucheraufkommens von 20.30 Uhr bis 0.30 Uhr gesperrt werden. Um 10 Uhr startete am heutigen Sonntag der letzte Tag von Sachsens größtem Volksfest. Highlight des Tages ist der rund 2,7 Kilometer lange Festumzug, an dem mehr als 70 Vereine teilnehmen werden. Auch hier werden wieder zahlreiche Besucher erwartet. Verkehrsteilnehmer, die den "Tag der Sachsen" besuchen wollen, sollen zwingend den Hinweisschildern zu den Parkplätzen folgen. Für die Anreise wird jedoch empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Titelfoto: Kristin Schmidt