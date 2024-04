Messer-Attacke im Erzgebirge: Mann (34) schwer verletzt in Wohnung gefunden

Raschau-Markersbach - Brutale Attacke am Freitagabend im Erzgebirge : Ein Mann (34) wurde von einem 50-Jährigen in einer Wohnung mit einem Messer attackiert. Die Polizei konnte den Messerstecher bereits festnehmen.

Im Erzgebirge wurde ein Mann (34) mit einem Messer attackiert. Der 34-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. © Niko Mutschmann

Das Drama spielte sich in einer Wohnung in Raschau-Markersbach ab. Dort geriet er 34-jährige Tscheche mit einem 50-jährigen Landsmann in Streit.

Dann eskalierte die Situation! Der 50-Jährige stach mit einem Messer auf den jüngeren Mann ein, verletzte ihn damit schwer.

Zeugen fanden den 34-Jährigen schwer verletzt in der Wohnung vor. Er wurde daraufhin zur Feuerwehrwache in Grünstädtl (Schwarzenberg) gebracht und dort erstversorgt. Anschließend kam er in ein Krankenhaus.

Schnell machte sich die Polizei auf die Suche nach dem Täter. Wenig später klickten in der Nähe der Wohnung in Raschau-Markersbach die Handschellen. Der mutmaßliche Messerstecher wurde vorläufig festgenommen.

Gegen ihn erhärtete sich der dringende Tatverdacht, den 34-Jährigen schwer verletzt zu haben. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen ihn.