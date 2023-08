Zwei Verletzte nach Auseinandersetzungen bei Beach-Party

Im Oelsnitzer Waldbad ist es bei einer Party zu zwei Auseinandersetzungen gekommen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Die Beach-Party fand am vergangenen Samstag auf dem Gelände des Waldbades an der Oelsnitzer Straße statt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war es gegen 1.45 Uhr am frühen Sonntagmorgen im Eingangsbereich zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Erst war ein Jugendlicher (17) mit einem Unbekannten in Streit geraten, der den 17-Jährigen schließlich durch zwei Kopfnüsse verletzte. Danach flüchtete der Fremde.

Der unbekannte Angreifer wird wie folgt beschrieben:

er war etwa 1,70 Meter groß



er hatte kurze, schwarze Haare und einen Dreitagebart



er trug zum Tatzeitpunkt ein dunkles T-Shirt mit einer weißen Aufschrift



"Der Geschädigte ging anschließend mit mehreren Begleitern aus dem Gelände, um auf den Rettungsdienst zu warten. Hierbei kam es mit einer weiteren Gruppe zu einer Rangelei", berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.