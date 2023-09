Sächsische Autorin schreibt eiskalten Erzgebirgs-Thriller

Crottendorf - Das Erzgebirge kann zu vielem inspirieren, selbst zu Mord und Totschlag - wenn auch nur literarisch: Die Autorin Danielle Zinn (37) konstruiert in ihrem neuen Roman "Eiskaltes Erzgebirge" (Erscheinungstermin: am vergangenen Donnerstag) eine Kriminalstory, die in ihrem Heimatdorf spielt: Crottendorf.

Nach zahlreichen Umwegen lebt Danielle Zinn seit 2018 in Markkleeberg. Schreiben tut sie nebenberuflich, ihr Geld verdient sie als Mitarbeiterin in der Finanzabteilung eines IT-Unternehmens.

Die Handlung des 352-Seiten-Taschenbuchs ist schnell erzählt: In der Vorweihnachtszeit wird im erzgebirgischen Crottendorf eine Leiche entdeckt - sie wurde auf der Weihnachtspyramide drapiert. In der Leiche steckt ein Degen.

Was ist ihre Motivation, zu schreiben? "Ich gehe sehr gerne und so oft es die Zeit zulässt in Crottendorf in den Wäldern spazieren, kann dort meine Gedanken schweifen lassen. Ich kann gut abschalten und mich inspirieren." Wenn sich das Buch gut verkauft, soll es eine Fortsetzung geben. Infos gibt's unter: www.erzgebirgekrimi.de.