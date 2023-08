Schäden durch Tief Xan: Ast bricht durch Windschutzscheibe

In Neukirchen krachte ein massiver Baum auf die Straße. © André März

In Neukirchen auf der Sorgestraße entwurzelte der Sturm am heutigen Donnerstagmorgen einen massiven Baum. Die Kameraden der Feuerwehr Neukirchen rückten mit einem Fahrzeug und neun Kameraden an und entfernten die Baumkrone und auch einzelne Äste. Der Baum soll am morgigen Freitag zersägt werden.

Kurz vor 7 Uhr musste die Feuerwehr in Gersdorf auf die Hauptstraße ausrücken.

Dort drohte ein größerer Ast auf die Straße zu stürzen. Die Straße wurde gesperrt und mit Hilfe einer Hebebühne der Ast entfernt. Weitere Äste wurden zur Sicherheit ebenfalls abgesägt. Bis zum Mittag musste die Hauptstraße aufgrund des Feuerwehreinsatzes gesperrt werden.

Bereits in der vergangenen Woche musste die Feuerwehr an der Stelle einen umgestürzten Baum beseitigen.