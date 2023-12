Sichtweite unter zehn Metern! Schneesturm zieht über Erzgebirge

Erzgebirge - Das Wetter kommt vor Weihnachten einfach nicht zur Ruhe: Nach Sturmtief Zoltan , das am Donnerstag und Freitag über Sachsen gezogen ist, gab es am Freitagabend noch einen heftigen Schneesturm im Erzgebirge .

Am Freitagabend zog ein Schneesturm über das Erzgebirge, die Sichtweite war gleich null. © Bernd März

Nachdem das Sturmtief auf seiner Rückseite kalte Luft und stellenweise zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee gebracht hat, ist nun schon die nächste Wetterfront angekommen und die hat intensive Schneefälle im Gepäck.

Einen Vorgeschmack gab es am Freitagabend schon in Oberwiesenthal. Schnee und Wind brachten den Verkehr praktisch zum Erliegen, denn die Sichtweite betrug teilweise nicht einmal mehr zehn Meter.

Bis Heiligabend muss noch mit weiteren massiven Schneefällen gerechnet werden. Oberhalb von 600 Metern kann es örtlich 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee innerhalb weniger Stunden geben.

Der Deutsche Wetterdienst warnt im Erzgebirge bis zum Abend vor starkem Schneefall, in Chemnitz und Teilen von Mittelsachsen gilt die Warnung sogar bis in die Nacht zu Sonntag.

Im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze aber an und der Schnee geht in Regen über. In der Nacht zu Sonntag bleibt es weiter regnerisch bei einzelnen Wind- und Sturmböen (auf dem Fichtelberg Orkan). Die Hochwassergefahr steigt.

Es werden Temperaturen zwischen minus 1 und 4 Grad erreicht.