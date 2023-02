Sturmtief "Ulf" zieht über Sachsen: Bahnstrecke gesperrt

In Sehmatal-Sehma drohte ein Baum auf die Gleise der Erzgebirgsbahn zu stürzen. Die Strecke wurde gesperrt und die Feuerwehr fällte den Baum. © Bernd März

Seit den Mittagsstunden sorgt "Ulf" im Norden und Osten Deutschlands. In Sachsen warnt der Deutsche Wetterdienst noch Gebietsweise vor Sturmböen (70 km/h). Die Warnung gilt bis Mitternacht. Bis Samstagmorgen gibt es außerdem noch eine Warnung vor Windböen bis 60 km/h.

Auf dem Fichtelberg wird bis Samstagabend vor orkanartigen Böen (90 bis 110 km/h) gewarnt.

Am Freitagnachmittag drohte bereits ein Baum auf die Gleise der Erzgebirgsbahn zu stürzen. Deshalb wurde die Strecke im Bereich Sehmatal-Sehma (Erzgebirgskreis) gesperrt.

Die Feuerwehr rückte an, um insgesamt zwei Bäume zu fällen und diese anschließend zu zerkleinern.

Während das Sturmtief in der Nacht etwas nachlässt, lebt der Wind am Morgen wieder auf. Es soll den ganzen Tag über sehr windig bleiben. Am Samstag bleibt es bedeckt und es gibt zeitweise Regen.