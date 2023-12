Sturmtief "Zoltan" zieht über Sachsen: Bäume umgekippt, Zugstrecke lahmgelegt!

Burkhardtsdorf/Chemnitz - Sturmtief "Zoltan" wütet in Sachsen! Auf der Zugstrecke zwischen Niederwiesa und Hainichen ging am Donnerstagmittag nichts mehr - ein umgestürzter Baum blockierte das Gleis. Die City-Bahn-Linie C15 stand still. Zudem warnt die Stadt Chemnitz vor dem Betreten von Parkanlagen.