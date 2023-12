Zoo der Minis im Erzgebirge: So rettete eine Toilette das Leben von Ziegenbabys

Ziegenmama "Frosty" und ihre Babys wurden kurzzeitig in der Behindertentoilette des Zoos untergebracht. © Bärbel Schroller

Im Erzgebirge sorgte eine Behindertentoilette für das Überleben von neugeborenen Ziegen - doch wie kam es dazu?

Wie die Stadt Aue-Bad Schlema am heutigen Samstag mitteilte, erblickten die kleinen Zwergziegen im Auer Tiergarten bereits am 1. Advent das Licht der Welt.

Sicherheitshalber wurden die werdenden Ziegen-Mamas vor der Geburt nachts in einem Stall untergebracht. Aber ausgerechnet am Nikolaustag war eins der Jungtiere so unterkühlt, dass Tierpfleger eingreifen mussten, um das schwache Baby zu retten.

"Das Geschwisterchen war trotz Kälte putzmunter. Die besonders kleine Mutter 'Frosty' war im Februar 2021 unter ähnlichen Bedingungen geboren worden und auch sie hat nur durch das Eingreifen der Tierpfleger überlebt", heißt es weiter.