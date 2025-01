Drei Geschwister sterben auf offener See: Retter schildern schreckliches Szenario

Am vergangenen Wochenende waren die Seenotretter der Sea Punks aus Darmstadt im Mittelmeerraum im Einsatz. © Facebook/Sea Punks

Am vergangenen Wochenende waren die von Darmstadt aus agierenden Retter mit dem Namen "Sea Punks" im Mittelmeerraum rund um Malta im Einsatz. Dabei gelang den engagierten Crew-Mitgliedern nach eigenen Angaben bereits am vergangenen Samstag die Rettung von 41 Menschen.

Ursprünglich hatte die Besatzung des Rettungsschiffes "Sea Punk 1" zwei Boote mit insgesamt 150 Personen an Bord in der sogenannten SAR (Search and Rescue)-Zone vor Malta entdeckt. In Zusammenarbeit mit einem Schiff der "SOS Mediterranee Germany" gelang es schließlich, alle Passagiere zu bergen und in Richtung Festland zu transportieren.

Wohlgemerkt unter hohem Eigenrisiko angesichts der begrenzten Kapazitäten der Rettungsschiffe. Nur einen Tag später sollte es für die "Sea Punks" jedoch zum absoluten Drama kommen. Bereits gegen 7 Uhr morgens kam es zu einem erneuten Hilferuf an gleicher Stelle.

"Bei genauerem Hinsehen boten sich unserer Crew Bilder, die man hofft nie zu sehen: Menschen über Bord im Wasser treibend!", so ein Sprecher der Seenotretter. Während man mit Feuereifer versuchte, möglichst alle Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu bewahren, kam für einige jede Hilfe zu spät.

18 Personen konnten gerettet werden, aber ein drei Jahre altes Kind war bereits tot. Zudem verstarb sein erst zweijähriges Geschwisterkind während der Reanimation an Bord.