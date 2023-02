Gefängnis-Schmuggel immer einfallsreicher: Hessen vor Einsatz von Super-Drogenscannern

Zur Bekämpfung von Drogen in Gefängnissen könnten auch in Hessen wie bereits in einigen anderen Bundesländern Drogenscanner zum Einsatz kommen.

Das hessische Justizministerium prüft aktuell, ob zukünftig sogenannte Drogenscanner auch in Hessens Gefängnissen eingesetzt werden sollen. © Harald Tittel/dpa Zur besseren Erkennung sogenannter neuer psychoaktiver Stoffe prüfe Hessen derzeit, sich dem bestehenden Projekt des Landes Rheinland-Pfalz anzuschließen, erklärte das hessische Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Demnach könnten Scanner als zusätzliche Maßnahmen "zu den zahlreichen anderen Maßnahmen zur Drogenbekämpfung" eingesetzt werden. Bisher verfügten die hessischen Gefängnisse beispielsweise über Drogenspürhunde. Bei den Sicherstellungen von Drogen ging es in den vergangenen fünf Jahren nach Ministeriumsangaben in nahezu allen Fällen um kleinere Mengen von Cannabis. Nach 109 Sicherstellungen im Jahr 2020 waren die Fallzahlen wieder etwas zurückgegangen: 2021 wurden in 78 Fällen in hessischen Gefängnissen Drogen entdeckt und sichergestellt, im vergangenen Jahr waren es 90 Drogenfunde. Hessen Sensations-Sichtung über Hessen: Erster Steinadler seit über 80 Jahren entdeckt! Die Zahl suchtmittelabhängiger Inhaftierter im hessischen Justizvollzug ist den Angaben zufolge zuletzt gestiegen auf 1705 Betroffene im vergangenen Jahr. Zum Vergleich: 2021 waren es 1494 und im Jahr 2018 1346 drogenabhängige Inhaftierte.

JVA in Rheinland-Pfalz als Vorreiter in Sachen Drogendetektoren in Gefängnissen