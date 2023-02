Gießen: Rätselhafter Masken-Mann bedroht 23-Jährigen mit Messer

Gießen - Ganz plötzlich tauchte ein maskierter Mann auf, drohte mit einem Messer und floh: Nach einem seltsamen Vorfall in der Nacht zum gestrigen Sonntag im Bahnhof Gießen fahndet die Polizei in Mittelhessen nach dem unbekannten Täter.

Die Polizei war rasch vor Ort, traf den ominösen maskierten Mann aber nicht mehr an - die Beamten Fahnden nach dem Unbekannten.

Der rätselhafte Masken-Mann trat gegen 3 Uhr am Gleis 133 in Erscheinung, wie die zuständige Bundespolizei am heutigen Montag mitteilte.

Demnach war ein 23 Jahre alter Mann als Reinigungskraft an einem an dem Gleis abgestellten Zug beschäftigt. Dabei sei ganz unvermittelt ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann aufgetaucht und habe den 23-Jährigen mit einem Messer bedroht.

Danach floh der Maskierte, die Reinigungskraft alarmierte umgehend die Bundespolizei. Die Beamten rückten sofort aus, trafen den Mann mit der Sturmhaube allerdings nicht mehr an.

Der rätselhafte Vorfall besorgt die Ordnungshüter, die weiter nach dem Täter fahnden.