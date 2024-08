Liebenswerter Mischling hat die Angst im Blick: Kann Candy bald in Frieden leben?

Schon ihr Blick sagt alles: Candy ist ein äußerst ängstlicher Hund. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

So liest es sich auch im Vorstellungstext zur mittlerweile rund fünfeinhalb Jahre alten Vierbeinerin, die seit dem 15. August in der Pflegeeinrichtung verweilt.

Candys Verhalten ist seitdem eine Mischung aus Angst und dem unbedingten Willen, nicht aufzufallen. Laut ihren Betreuern gehe dies sogar so weit, dass sich die Fellnase sogar liebend gerne in ein sich spontan auftuendes Loch verkriechen würde.

Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass die Straßenhündin, die zuvor auf den Straßen Rumäniens unterwegs war, zunächst vom Tierheim in Stupin aufgenommen wurde, ehe sie in das Kasseler Partnertierheim, das private Victory Shelter in Brasov, umzog.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass Candy schlichtweg ihre aus Streunerzeiten antrainierten Muster und Überlebensstrategien mit in die neue Umgebung übernommen hat. Was ihr aber genau in der Vergangenheit zugestoßen war, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.