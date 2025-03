Milchige Flüssigkeit im Rhein: Bürger schlagen Alarm

Wiesbaden/Mainz - Eine mineralölhaltige Flüssigkeit hat einen längeren Rheinabschnitt verunreinigt und Auswirkungen auf mehrere Binnenhäfen. Mehrere Bürger hatten in Hessen und Rheinland-Pfalz eine milchige Flüssigkeit auf dem Wasser treiben sehen und deshalb den Notruf gewählt, wie die Feuerwehr Mainz mitteilte.

Die Behörden gingen davon aus, dass die Flüssigkeit bei Worms in den Rhein gelangte. Von dort aus treibe sie flussabwärts.

Ob die Flüssigkeit gefährlich sei, könne vorerst nicht abschließend gesagt werden. "Aber schon Mineralöl ist nicht gut für die Umwelt", so die Sprecherin.

Aktuell ermitteln die Beamten, ob die Flüssigkeit absichtlich in den Rhein geschüttet wurde. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Der Sprecherin zufolge lässt sich die Flüssigkeit wegen der hohen Fließgeschwindigkeit des Rheins nicht vom Wasser abtragen. Sie verteile sich, gehe unter. Einige Mengen würden demnach wohl auch am Ufer hängen bleiben.

An den hessischen Häfen Wiesbaden-Schierstein und Rüdesheim sowie am Winterhafen in Mainz richtete die Feuerwehr nach eigenen Angaben sogenannte Ölsperren gegen die Flüssigkeit ein. Damit fahren laut der Sprecherin vorerst auch keine Schiffe mehr hinein und hinaus.

Man könne bislang nicht sagen, ob die Flüssigkeit absichtlich in den Rhein geschüttet worden sei, hieß es weiter. Einsatzkräfte entnahmen laut Mitteilung der Feuerwehr Proben der Flüssigkeit. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.