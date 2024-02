Norovirus in Hessen: Bislang wesentlich mehr Fälle des Magen-Darm-Infekts als 2023!

Frankfurt am Main/Hessen/Berlin - Durchfall, Übelkeit, Erbrechen: Auch in Hessen erkranken aktuell viele Menschen an einem Magen-Darm-Infekt.

Der Novovirus verursacht Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Während der Corona-Epidemie war die Zahl der Erkrankungen stark gesunken. © Gudrun Holland/RKI/Robert-Koch-Institut/dpa

So sind in den ersten sechs Wochen des Jahres deutlich mehr Norovirus-Infektionen erfasst worden als im selben Zeitraum 2023. Landesweit wurden insgesamt 455 Fälle der Magen-Darm-Erkrankung übermittelt, wie das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin am Freitag mitteilte.

Dagegen waren es im Vorjahreszeitraum laut RKI 298 gemeldete Fälle. Die Dunkelziffer liege allerdings deutlich höher: Gezählt werden nur die Fälle, bei denen Proben an ein Labor geschickt und dort bestätigt werden, so eine Sprecherin des RKI.



Allerdings seien die aktuellen Infektionszahlen deutschlandweit vergleichbar mit dem Niveau der Vor-Corona-Jahre. Während der Pandemie sei die Zahl der gemeldeten Norovirus-Infektionen stark eingebrochen.

Die gestiegenen Fallzahlen der vergangenen Wochen seien deshalb nicht ungewöhnlich. In den ersten sechs Wochen 2019 lag die Zahl der gemeldeten Fälle in Hessen laut RKI mit 993 Infektionen sogar noch höher.