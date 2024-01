Vor Start der neuen Regierung: Ministerpräsident Rhein betont "Brandmauer" zur AfD

Am 18. Januar wird Boris Rhein (52, CDU) aller Wahrscheinlichkeit nach erneut zum Ministerpräsident gewählt. © Andreas Arnold/dpa

Deren Politik sei in weiten Teilen "nicht mit christdemokratischen Werten vereinbar", sagte der Regierungschef der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Auf die Frage, wie er zur neu aufgeflammten Debatte über Forderungen eines AfD-Verbotsverfahrens stehe, entgegnete Rhein nur: "Unsere Aufgabe ist es, die Menschen von unserer Politik zu überzeugen."



Am 18. Januar will sich der 52-jährige Christdemokrat in der konstituierenden Sitzung des Landtags erneut zum Ministerpräsidenten wählen lassen - und statt wie bisher mit den Grünen künftig mit der SPD regieren.

CDU und auch AfD sind beide die deutlichen Sieger der Landtagswahl vom 8. Oktober.

Die Rechtspopulisten steigen im Parlament in Wiesbaden erstmals zu den Oppositionsführern auf. AfD-Fraktionschef Robert Lambrou (57) hat seinen Abgeordneten eine "bürgerliche, konservative und freiheitliche" Haltung bescheinigt.