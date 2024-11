01.11.2024 12:21 Tödlicher Krankenhausbrand: Verletztenzahl erhöht sich - Klinik teilweise nicht nutzbar

Nach dem Flammen-Inferno am Donnerstagabend in einem Krankenhaus in Frankenberg, bei dem ein Patient ums Leben kam, hat sich die Zahl der Verletzten erhöht.

Von Maximilian Hölzel

Frankenberg - Nach dem Flammen-Inferno am gestrigen Donnerstagabend in einem Krankenhaus in Frankenberg (Eder), bei dem ein Patient ums Leben kam, gehen die Behörden nun auf Ursachenforschung. Die Zahl der Verletzten hat sich inzwischen erhöht. Im nordhessischen Frankenberg (Landkreis Waldeck-Frankenberg) kam es am Donnerstagabend zu einem tragischen Brand mit einem Toten im dortigen Kreiskrankenhaus. © HessennewsTV Wie die Polizei mitteilte, laufen bereits weitere Ermittlungen hinsichtlich der genauen Feuerquelle. Ersten Erkenntnissen zufolge war der massive Brand in einem Patientenzimmer ausgebrochen. In jenem Zimmer soll demnach auch der verstorbene Patient untergebracht gewesen sein. Mittlerweile ist außerdem klar, dass insgesamt 20 Menschen leichte Verletzungen erlitten. Darunter 13 Patienten sowie fünf Mitarbeiter der Klinik und zwei Feuerwehrleute. Hessen Nordhessen: Sattelzug steht lichterloh in Flammen - Fahrer reagiert gerade noch rechtzeitig! Zuvor war die Rede von lediglich 13 Verletzten. Zudem war über die Schwere ihrer Blessuren vorher nichts bekannt. Das Feuer brach gegen 18.40 Uhr am Donnerstagabend aus und konnte im Anschluss von der Feuerwehr gelöscht werden. Da durch den Brand Teile des Krankenhauses vorerst nicht mehr nutzbar sind, wurden bis dato rund 150 Patienten auf andere Kliniken im Umkreis verlegt.

Titelfoto: HessennewsTV