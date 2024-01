Viele Senioren in Frankfurt und Hessen von Wohnungsnot bedroht

Experten schlagen Alarm: Laut ihnen sind viele Seniorinnen und Senioren in Frankfurt am Main und ganz Hessen von einer sogenannten grauen Wohnungsnot bedroht.

Wiesbaden/Frankfurt am Main - Verbände und Gewerkschaften warnen vor einem Mangel an altersgerechten Wohnungen in Frankfurt am Main und ganz Hessen.

Ein Rollator und ein Elektromobil stehen vor einer Wohnung - Experten warnen vor einer sogenannten "grauen Wohnungsnot" in Hessen. © picture alliance/dpa "Wir laufen sehenden Auges in eine 'graue Wohnungsnot'", sagt Eva-Maria Winckelmann, Geschäftsführerin des hessischen Mieterbunds in Wiesbaden. Es würden viel zu wenige bedarfsgerechte Senioren-Wohnungen gebaut. "Das ist ein großes Problem, das sich mit dem Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge der Sechzigerjahre weiter verschärfen wird." Untersuchungen stützen diese Befürchtung. So hat das Pestel-Institut mit Sitz in Hannover 2023 in einer Studie im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel errechnet, dass in Hessen in den nächsten 20 Jahren 38.000 mehr Wohnungen für Rentner benötigt werden. Darauf sei das Land nicht vorbereitet, sagt Winckelmann. "Wir warnen schon lange davor. Die Politik hat den Bedarf über die Jahre allerdings nicht gesehen." Es sei höchste Zeit zu handeln. Dabei seien Bund und Länder gemeinsam gefragt. "Entscheidend ist, dass jetzt gebaut wird, und dass nicht am Bedarf vorbei gebaut wird." Wichtig sei, dass dort, wo gebaut werde, die nötige Infrastruktur für ältere Menschen zur Verfügung stehe. Zudem müsse praktisch gebaut werden.

Forderung nach Wiedereinführung der Verpflichtung zum Bau rollstuhlgerechter Wohnungen