Zuckersüßer Mischling verdankt Urlauberin sein Leben: Jetzt gibt es ein gewaltiges Problem

Gießen - Arno hat innerhalb seines ersten Lebensjahres wohl schon einiges Negatives erleben müssen. Jetzt hofft er in der Obhut des Tierschutzvereins Gießen und Umgebung ein neues, liebevolles zu Hause zu finden. Interessenten müssen jedoch vor allem auf eine Sache achten.

Der elf Monate alte Arno wartet im Tierheim im hessischen Gießen auf sein Für-Immer-Zuhause. © Tierheim Gießen

Geboren wurde der kleine und zuckersüß anzuschauende Hund im Dezember des vergangenen Jahres, gilt somit noch als ein Welpe. Das bewahrte ihn in seiner ungarischen Heimat jedoch nicht davor, wohl schreckliche Dinge zu erleben.

Was genau der schwarz-weiße Vierbeiner durchmachen musste, ist den Verantwortlichen des Tierheims in Gießen nicht bekannt. Fest steht lediglich, dass er in seiner Heimat von einer Urlauberin vor dem wohl sicheren Tod gerettet und auf direktem Wege nach Deutschland gebracht wurde.

In seinem (hoffentlich) temporären Zuhause zeigt sich derzeit das volle Ausmaß seiner bisherigen Erlebnisse, insbesondere mit Menschen. Denn auf diese reagiert der Hundejunge äußerst ängstlich. Sind ihm Zweibeiner nicht bekannt, verkriecht er sich gerne einmal und braucht jede Menge Zeit, um Vertrauen zu fassen.

Zwar ist die süße Fellnase gut leinenführig, erreicht er jedoch bewohnte Gebiete, merkt man ihm die tief innewohnende Angst ebenfalls an. Ganz anders gestaltet sich das Ganze im freien Feld, wo er auch gut und gerne Mal vorangehen kann.