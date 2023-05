Betrunkener Radler kommt nicht allein nach Hause und hat eine kuriose Idee

Sanitz (Rostock) - Ungewöhnlicher "Rettungseinsatz": Am Mittwochabend hat die Polizei in Sanitz ein kurioser Hilferuf erreicht.

Weil er sich nicht auf seinem Drahtesel halten konnte, hat ein betrunkener Radler im Landkreis Rostock die Polizei gerufen. (Symbolfoto) © 123rf/catchersketcher

Gegen 18 Uhr rief ein 53 Jahre alter Radfahrer auf dem Revier in Mecklenburg-Vorpommern an und klang am Telefon ziemlich betrunken, wie die Behörde am Donnerstagmorgen mitteilte.

Demnach erklärte der Mann den Beamten, dass er sich im knapp neun Kilometer entfernten Nachbarort Tessin befinde und mit seinem Rad nach Hause fahren wolle.

Das Problem: Er falle nach kurzer Fahrt immer wieder von seinem Drahtesel. Darum bat er die Polizei darum, ihn heimzufahren.

Sein Freund und Helfer ließ sich natürlich nicht zweimal bitten, lag hier doch offensichtlich ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung vor. Schon wenige Minuten später traf ein Streifenwagen bei dem radelnden Trunkenbold ein.

Die Einsatzkräfte schritten sofort zur Tat und ließen den Radler erst einmal kräftig pusten und der Atemalkoholtest schlug wie erwartet an: Die Anzeige machte erst bei satten 2,53 Promille halt.