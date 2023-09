Bluttat von Pragsdorf: Joels mutmaßlicher Killer (14) fiel durch aggressives Verhalten auf

Pragsdorf/Neubrandburg - Dieses schreckliche Verbrechen in Mecklenburg-Vorpommern ruft bundesweit Bestürzung hervor. In Pragsdorf ist der kleine Joel (†6) brutal getötet worden. Der mutmaßliche Täter ist erst 14 Jahre alt und lebte in dem kleinen Örtchen mitten unter den Bewohnern.

Am Fundort der Leiche hinterließen Trauernde ein Meer aus Blumen, Kerzen und Kuscheltieren. © Stefan Sauer/dpa

Die Familie des Opfers und des Beschuldigten kannten sich aus dem dörflichen Milieu, wie die Ermittler am frühen Dienstagnachmittag bei einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilten.

Der 14-Jährige war bei seiner Verhaftung am Dienstagmorgen in Pragsdorf "gefasst und zeigte eigentlich nicht viele Gefühlsregungen", informierten die Ermittler jetzt. Bislang äußerte er sich nicht zu den Vorwürfen.

Polizeilich sei der Beschuldigte vor der Bluttat nicht in Erscheinung getreten. Vor einem Jahr war er nur einmal als vermisst gemeldet worden.

Da es sich um einen sehr jungen Jugendlichen handelt, will die Polizei weder jetzt noch künftig viel zu den konkreten Lebensumständen und dem Motiv des mutmaßlichen Killers preisgeben. Die Ermittler sehen eine "sehr hohe Wahrscheinlichkeit", dass sie den Richtigen haben. Dennoch gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.



Erschreckend ist: "Wir wissen durch die Ermittlungen, dass er in der Vergangenheit bereits durch aggressives Verhalten gegenüber Kinder aufgefallen ist", berichtete der zuständige Chefermittler, Olaf Hildebrandt, und ergänzte: "Ziemlich häufig zum Teil." Die Beamten gehen davon aus, dass diese Affinität im Zusammenhang mit der Tat stehen wird.

Die Polizei spricht von einem "einzigartig brutalen und grausamen durchgeführten Verbrechen" mit "massiver Gewalt in Form von stumpfer und spitzer Gewalt". Um was für eine Art von Messer es sich genau handelt, wollten die Beamten zunächst nicht sage.

Bereits vor der Festnahme machten im Dorf unzählige Gerüchte die Runde. "Man konnte sehr schwer Wahrheit von Unwahrheit trennen", hieß es dazu von offizieller Seite. Der Verdächtige, der Joel als letzter Mensch lebendig gesehen habe, geriet noch am Tattag in den Fokus der Ermittler. Noch am Abend machten Zeugen vage Aussagen, wonach der Jugendliche "unwahre Angaben im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Sechsjährigen" gemacht habe, so die Polizei.