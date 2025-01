03.01.2025 07:42 1.626 Kurioses Ende einer Suff-Fahrt: Frau landet im Vollrausch beim falschen Mann

Eine 61-Jährige wollte am Donnerstag im Vollrausch ihren Mann in Mecklenburg-Vorpommern besuchen und ist am Ende beim falschen Mann gelandet.

Von Thorsten Meiritz

Berlin/Alt Schwerin - Wenn man im Vollrauch von Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern unterwegs ist, dann kann man sich durchaus verfahren oder in der Adresse irren. Bei der 61-Jährigen ist der Alkoholwert deutlich höher ausgefallen, als hier auf dem Messgerät angezeigt. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa Oder vielleicht war die 61-Jährige irgendwann auch einfach nicht mehr in der Lage zu fahren. Jedenfalls endete ihre Suff-Fahrt am Donnerstagabend rund 50 Kilometer zu früh und auf der Auffahrt des falschen Mannes, wie die Polizei mitteilte. Die betrunkene Dame wollte nämlich eigentlich ihren Mann in der Nähe von Bützow besuchen, stellte ihren Mercedes aber bereits in Alt Schwerin auf einem Grundstück ab und schlief am Steuer ein. Der Herr des Hauses informierte gegen 17.30 Uhr umgehend die Polizei über den ungebetenen Gast und nahm den Autoschlüssel an sich, da die Fahrerin auf ihn einen stark alkoholisierten Eindruck gemacht habe. Mecklenburg-Vorpommern 13 Disco-Besucher haben plötzlich Atemnot: Club evakuiert und Zeugen gesucht! Und er sollte Recht behalten, denn bei der Befragung der Mercedes-Fahrerin nahmen auch die Einsatzkräfte Alkoholgeruch wahr und ließen sie daher kräftig ins Röhrchen pusten. Das Ergebnis: stolze 3,02 Promille! Im Wageninneren wurden zudem mehrere leere Alkoholflaschen gefunden. Der stark berauschten Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und die Beamten nahmen den zuvor sichergestellten Autoschlüssel an sich. Die 61-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa