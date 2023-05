Polizisten müssen Messerangreifer mit vier Schüssen stoppen

Rostock – Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr wurde die Polizei in die Henrik-Ibsen-Straße in Rostock-Evershagen gerufen, da ein Anwohner von einem 57-jährigen Syrer massiv mit einem Messer bedroht wurde. Später mussten die Beamten den Messerangreifer mit Schüssen stoppen. Die Kriminalpolizei ermittelt.