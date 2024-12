Schüler drohen in Chat, Bombe zu verstecken: Unterricht fällt aus!

Ferdinandshof - Wegen einer Bombendrohung bleibt eine weiterführende Schule in Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am heutigen Montag geschlossen.

Wegen einer Bombendrohung fällt der Unterricht in einer Schule in Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) aus. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Am Wochenende wurde in einem Gruppenchat von Schülern damit gedroht, eine Bombe in der Schule zu verstecken, wie eine Polizeisprecherin bestätigte.

Zuerst berichtete die "Ostseewelle".

Aus Sicherheitsgründen habe die Schulleitung demnach entschieden, den Unterricht am Montag auszusetzen.