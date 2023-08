Tödlicher Unfall in Meck-Pomm: Jäger schießt sich ins Bein und stirbt

Marlow - Ein Jäger ist in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Schuss ins eigene Bein gestorben.

Der Jäger starb aufgrund der Verletzungen noch am Unglücksort. © Stefan Tretropp

Der 60-Jährige wurde von Rettungskräften am Samstagabend gegen 22 Uhr leblos am Feldrand zwischen Brünkendorf und Bookhorst (Landkreis Vorpommern-Rügen) gefunden, wie die Polizei Neubrandenburg am Sonntag mitteilte.

Der Jäger aus dem Amtsbereich Ribnitz-Damgarten hatte sich zuvor ins Bein geschossen.

Die Rettungskräfte erfuhren davon am Samstagabend und starteten eine Suchaktion. Sie fanden den Mann schließlich und versuchten ihn zu reanimieren.