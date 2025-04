Abtreibungen in Bayern: Hier haben es Frauen besonders schwer

München - Frauen in Bayern müssen einer Expertin zufolge zum Teil weite Wege in Kauf nehmen, wenn sie eine Schwangerschaft abbrechen wollen.

Viele ältere Ärztinnen und Ärzte, die Abtreibungen vornehmen, gingen in den Ruhestand. Es fänden sich aber wenige Nachfolger, weil es unter anderem an Fort- und Weiterbildungen fehle.

Fast 20 Prozent der Menschen im Freistaat leben nach der ELSA-Studie in einer Region, in der sie mehr als 40 Autominuten zur nächsten Abtreibungsstelle fahren müssen.

Formulare für einen Schwangerschaftsabbruch: Für Abtreibungen müssen Frauen in Bayern teils weite Wege zurücklegen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Rund 12.000 Schwangerschaftsabbrüche gab es laut dem Bundesamt für Statistik im vergangenen Jahr in Bayern. 87 ambulante und stationäre Einrichtungen nehmen nach Angaben des Staatsministeriums für Gesundheit im Freistaat Abtreibungen vor.

Die meisten gibt es demnach in Oberbayern (46), gefolgt von Schwaben (13), Mittelfranken (12) und Unterfranken (8). In Oberfranken gibt es dagegen nur eine Einrichtung, in der Oberpfalz drei und in Niederbayern vier.



Das Ministerium hält diese Versorgung für ausreichend: "Entscheidend für die Frage, ob ein Angebot ausreichend ist, ist nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18.05.1993, wenn ärztliche Hilfe zum Abbruch der Schwangerschaft in einer Entfernung bereitsteht, die von der Frau nicht die Abwesenheit über einen Tag hinaus verlangt", teilte ein Sprecher mit. "Dies ist in Bayern der Fall."

Die Ergebnisse der ELSA-Studie sieht das Ministerium kritisch.

"Dass grundsätzlich in einem großen Flächenland wie Bayern insbesondere im ländlichen Raum gegebenenfalls längere Wege zurückgelegt werden müssen, um einen Arzt aufzusuchen, als beispielsweise in einem Stadtstaat, liegt in der Natur der Sache", begründete der Sprecher.